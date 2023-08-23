Затримали депутата на Тернопільщині, який «допомагав» співробітникам військкомату уникнути ротації на передову
СБУ затримала депутата на Тернопільщині, який «допомагав» співробітникам військкомату уникнути ротації на передову
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила на корупції депутата сільради на Тернопільщині, який мобілізувався до ЗСУ і зараз проходить службу на території регіону.
За гроші він пропонував іншим мобілізованим своє «сприяння» в уникненні планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах України.
Задокументовано, що саме з такою «пропозицією» він звернувся до службовця місцевого військкомату, якого мали відправити на передову.
За 6 тис. доларів депутат обіцяв військовому, що «вирішить питання» з його керівництвом про «відтермінування» службового відрядження на фронт.
До незаконної діяльності посадовець залучив знайомого підприємця як посередника для передачі хабаря.
Однак маскування злочину не допомогло його організатору – правоохоронці затримали депутата та його спільника «на гарячому» під час передачі їм всієї суми неправомірної вигоди у Тернополі.
На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).
Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Передусім перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми.
Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили спільно з Тернопільським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.