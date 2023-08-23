На Тернопільщині зник 15-річний хлопець

Доможіть встановити місцезнаходження 15-річного жителя Гримайлівської громади

Співробітники Гусятинського відділення поліції розшукують 15-річного жителя села Пізнанка Гримайлівської громади Чортківського району. Про зникнення хлопця повідомила його мати.

Зі слів жінки, він пішов з дому 13 серпня і досі не повернувся.

Хлопець зростом близько 150-155 см, худорлявий, має русяве волосся та шрам біля правої брови.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте про його місцезнаходження, повідомте працівникам поліції у Гусятині за номерами: (03557) 2-12-45, (068) 327-79-77.