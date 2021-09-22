Міськрада на Тернопільщині та учасники її тендеру зробили довідки на одній техніці

Учасники тендеру від Підгаєцької міської ради в Тернопільській області готували свої документи на техніці цієї ж міськради.

Йдеться про торги на 294 тис. грн з перевезення вантажними автомобілями щебеню в межах Підгаєцької територіальної громади. Підряд отримав місцевий підприємець Володимир Короташ.

Його єдиним конкурентом на торгах був тутешній перевізник – Руслан Залуцький. Той під час аукціону не знижував своєї пропозиції, тому в результаті ціна Володимира Короташа була на 3 тис. грн дешевшою, аніж в конкурента.

Але обидва учасники подали на торги довідки зі спільним дефектом друку чи сканування, що свідчить про їхню підготовку на одній техніці. Такі ж особливості редакція «Наші гроші. Львів» виявила на документах замовника – у протоколі щодо прийняття рішення уповноваженою особою. Також довідки і учасників, і міської ради були створені в одній програмі «VueScan», а програмою-виробником PDF у трьох випадках була «PoDoFo».

Уповноважена особа із закупівель Підгаєцької міської ради Надія Федорчак не змогла відповісти, де готували свої документи учасники, вона, за її словами, до цього не причетна. Натомість зазначила, що протокол прийняття рішення сканувала на техніці в своєму кабінеті.

Підприємець Руслан Залуцький сказав редакції «Наші гроші. Львів», що «подав документи в міську раду», але більше деталей не знає, його юрист досі не вийшов з журналістами на зв’язок. На момент публікації отримати коментар від переможця торгів Володимира Короташа нам не вдалося.

Як свідчить модуль аналітики «Bipro. Prozorro», обидва підприємці реєструвалися на закупівельних майданчиках для закупівель Підгаєцької міськради зі спільним номером телефону. Жінка, яка підняла слухавку, не представилася, але підтвердила, що допомагала двом учасникам «виключно з документами і реєструватися в базі». Після цієї розмови ми не змогли з нею зв’язатися знову.

Про конкурентів

Обидва підприємці зареєстровані в Підгаєцькому районі на Тернопільщині. Однак Руслан Залуцький веде свою діяльність з 2018 року, а Володимир Короташ зареєструвався як підприємець в липні цього року.

Замовлення від Підгаєцької міської ради – перший договір для Володимира Короташа. Він протягом вересня-жовтня повинен розвозити 2,9 тис. тонни щебеню по ремонтних вулицях в селах Підгаєцької громади. Власної техніки підприємець не має. Натомість користується самоскидом від Світлани Самофал, зареєстрованої в Київській області.

Його конкурент Руслан Залуцький протягом 2020-2021 років також підписав один договір – з Підгаєцькою міською радою. За 24 тис. грн він у квітні цього року мав перевозити щебінь вантажним транспортом.