Завдяки книжковому флешмобу реабілітаційний центр для дітей збагатився на більше тисячі нових книг

У міжнародний день дарування книги, фінішував книжковий флешмоб. Впродовж двох тижнів до Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю завітало чимало гостей, кожен з яких приносив дарунки у вигляді книг. Відтак, завдяки підтримці активних та небайдужих, вдалося зібрати 1060 книг!

Серед них – навчальні, художні, повчальні, розвиваючі, з цікавими ілюстраціями та пізнавальною інформацією, словом, на будь який смак!

Вихованці Центру обрали для себе по кілька книг, які найбільше привернули їхню увагу. Кожна дитина була щиро задоволена подарунками та можливості самим взяти те, що припало до душі.