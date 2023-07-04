Завдяки програмі USAID DOBRE, понад 50 журналістів зі всієї України вивчили тонкощі ефективної монетизації медіа та навіть відпочили

29-30 червня у місті Яремче Івано-Франківської області майже 50 журналістів та редакторів регіональних ЗМІ вивчали усі тонкощі ефективної монетизації медіа та дієвих соцмереж.

Завдяки Школі ефективних медіа для регіональних журналістів, яку проводила команда Українського кризового медіа-центру – Програма USAID DOBRE, журналісти не тільки навчалися, але й мали змогу відпочити.

У перший день комерційна директорка медіа «Рубрика» Анастасія Куриленко розповіла як можна монетизувати локальні ЗМІ. Зокрема, журналісти дізналися про рекламні та партнерські проєкти, додаткові продукти: заходи, мерч, консультації, фандрайзинг, краудфандингові платформи та спонсорство.

На другий день журналісти плідно спілкувалися з SMM-менеджеркою онлайн-медіа рішень «Рубрика» Іриною Шульган. Тренерка розповіла про соціальні мережі та їх важливість для локальних ЗМІ, методи просування, ефективні інструменти та тренди.