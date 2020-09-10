Заява майже 80 батьків учнів Шляхтинецької школи: «Просимо відновити навчання»

Майже 80 батьків учнів Шляхтинецької школи звернулися із заявами до Байковецького сільського голови Анатолія Кулика, де вони просять відновити навчання. Мотивація їхнього звернення така: батьки, не маючи ані педагогічної освіти, ані часу (через зайнятість на роботі на підприємствах і установах), не можуть виконувати з дітьми класні та домашні завдання. Тому вони готові взяти на себе відповідальність за відвідування учнями школи, а також за дотримання протиепідемічних заходів і використання засобів безпеки та гігієни.

Відразу скажемо, що ці заяви подані не за адресою: сільська рада не може впливати на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій чи відміняти Постанови Кабінету Міністрів України.

У той же час, слід зазначити, що в заявах батьків є раціональне зерно. І Міністерство освіти і науки України мало б диференційовано підійти до організації навчання в «червоній» зоні карантинних обмежень. Наприклад, класи з невеликою наповнюваністю учнів мають реальну змогу навчатися з дотриманням усіх застережних заходів під час пандемії коронавірусу.

Зрештою, тривале дистанційне навчання, на думку багатьох батьків, негативно впливає на якість освіти.

Сподіваємось, функціонери від освіти звернуть увагу на ці проблеми і внесуть відповідні корективи.