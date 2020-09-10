На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулось 10 вересня, затверджено рішення про перегляд рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Новий розподіл на рівні почне діяти з 00:00 годин 14 вересня 2020 року.

До “червоної зони” буде віднесено:

містах Тернопіль, Бережани, Чортків та у Бережанському, Бучацькому, Гусятинському, Заліщицькому, Збаразькому, Монастирському, Теребовлянському, Тернопільському, Чортківському районах Тернопільської області;

“Помаранчевий” рівень встановлено:

м. Кременець та у Борщівському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Шумському районах Тернопільської області.