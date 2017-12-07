Заява тернопільської “Громадянської позиції” щодо об’єднання громад

Рада Тернопільської обласної організації політичної партії “Громадянська позиція” 3 грудня ц. р. прийняла заяву, яку спрямували голові Тернопільської ОДА Степану Барні, всім головам райдержадміністрацій області і головам об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

“Ми переконані, якщо не впроваджувати в практичне життя громад озвучених нами принципів та не лише їх — нічого доброго від ОТГ не буде!”, — підкреслив очільник Тернопільської обласної організації партії “Громадянська позиція”, депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк.