Тернопільський суд визнав винним “Доктора Пі” та посадив його за грати

Тернопільський суд визнав винним “Доктора Пі” та посадив його на 8 років за грати. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Тернопільської області.

Апеляційний суд Тернопільської області завершив розгляд апеляційної скарги Слюсарчука А., відомого серед журналістів як “Доктор Пі”

7 грудня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Тернопільської області частково задовольнила апеляційні скарги Слюсарчука А.Т. та його захисників на вирок Сихівського районного суду м. Львова.

Цим вироком Слюсарчука А.Т. визнано винуватим за ч.1 ст. 119 (вбивство з необережності), ст. 138 (незаконна лікувальна діяльність), ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 (шахрайство, вчиненому повторно, у великих розмірах), ч. 4 ст. 358 КК України (підробка документів) та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Повний текст ухвали буде проголошено 12 грудня 2017 року о 17 год.