Тернопільська обласна прокуратура у суді добилася повернення громаді Тернополя скандальної ділянки на вулиці Живова.

“Депутати божилися розібратися”

Йдеться про ділянку, яку в 2016 році депутати Тернопільської міської ради віддали для «проходу-проїзду» для ПП «Нива&К».

Цікаво, що засновником ПП «Нива і К» є екс-депутат міської ради, будівельник та просто хороший друг міського голови Сергія Надала – Михайло Гладкий.

Мабуть, через таку дружбу ПП, очевидно, по-своєму сприйняло рішення народних обранців. І замість проходу, поки тернополяни спали, на території центрального ринку «виріс» один, проте пристойний МАФ. Раніше на його місці стояли дерев’яні столики, на яких торгували різним начинням.

Фактично депутатів ввели в оману, адже під «соусом» на «прохід та проїзд» ПП «Нива і К» облаштувала МАФ. Деякі депутати заявляли, що вже обговорювали цей інцидент і так просто його не залишать.

Дійсно, в рішенні сесії від 26 січня 2016 року йдеться про те, що депутати надали дозвіл на укладення договору земельного сервітуту ПП «Нива і К» на ділянку площею 0,0945 га (вул.Живова-Митрополита Шептицького) для проходу та проїзду терміном на п’ять років. На практиці ж ділянку не розчистили, а навпаки, заставили суцільною сірою «бляшанкою».

Та час йшов. Проте депутати так і не піднімали питання про кіоск на пленарних засіданнях. Натомість за кіоск взялися правоохоронці. За кілька місяців після появи МАФу, депутатів почали викликати в поліцію на допит.

Прокуратура довела справу до кінця

Проте земля довго без власника не залишалася і з комунальної стала – приватною.

Так, 2 жовтня 2016 р. у Господарському суді Тернопільщини визнали право власності на приміщення «Криті торгові ряди», загальною площею 1274,2 кв. м, що охоплюють металевий ангар з кіосками у кількості 64 шт. і ряд кіосків у кількості 56 шт., розташовані на куті вулиць Живова і Шептицького, за вище вказаним приватним підприємством.

І лише після двох років розгляду у Господарському суді Тернопільської області, позов прокуратури в інтересах держави до Тернопільської міської ради та ПП «Нива&К» задовольнили 25 березня.

За позиції прокуратури, рішення суду було скасоване в апеляційному порядку. Наступним кроком прокуратури Тернопільщини було звернення до суду із позовом про скасування державної реєстрації речових прав та обтяжень на нерухоме майно.

“Суд задовольнив позов прокуратури за яким визнано незаконними і скасовано рішення про передачу приватному підприємству в оренду земельної ділянки комунальної власності площею 0,1202 га для обслуговування критих торгових рядів по вул. Живова,9 – Митрополита Шептицького в м.Тернополі, рішення про об’єднання її з іншою земельною ділянкою”, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Також, визнано недійсними договір оренди землі та додаткову угоду, скасовано державну реєстрацію за приватним підприємством речового права на землю (кадастровий номер 6110100000:12:017:0134) з одночасним припиненням права її оренди та реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

“Земельну ділянку площею 0,1202 га, нормативна грошова оцінка якої становить 1,7 млн грн, по вул. Живова,9 зобов’язано повернути Тернопільській міській територіальній громаді. Нагадаємо, що зазначений позов став наступним кроком після скасування за апеляційною скаргою обласної прокуратури рішення суду про визнання за ПП «Нива&К» права власності на вказаний об’єкт нерухомого майна, яке стало підставою для передачі в оренду земельної ділянки без проведення земельних торгів”, – підкреслюють у відомстві.

До набрання цим рішенням законної сили діє ухвала суду про забезпечення позову від 24.03.2021 р., якою Тернопільській міській раді, ПП «Нива&К», а також будь-яким іншим особам, у тому числі суб’єктам державної реєстрації прав і державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним кадастровим реєстраторам заборонили вчиняти будь-які дії, спрямовані на об’єднання, поділ, набуття, змін.