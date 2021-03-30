10:01 | 30.03.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Коли у Тернополі не буде води?

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З 5 на 6 квітня у Тернополі кілька годин не буде води.

Про це повідомляють у КП “Тернопільводоканал“.

У зв’язку з початком підготовчих робіт із заміни насосних агрегатів на водопровідній насосній станції ІІІ підйому, уночі з 5 на 6 квітня з 00:00 до 04:00 год. буде припинено водопостачання Тернополя, крім районів, які отримують воду з водозабору “Тернопільський” (“Новий світ”, центральна частина міста, “Старий парк”).

Комунальники просять вибачення за тимчасові незручності.

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