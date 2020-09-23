“Землю, на якій мав бути сквер, мерія Тернополя вже роздає під будівництво гаражів”, – Олексій Станько

На вулиці Довженка у Тернополі мерія шаленими темпами роздає землю під будівництво гаражів на місці, де мав бути сквер.

Як розповідає голова обласного осередку партії «Хвиля» Олексій Станько, мешканці будинків, прилеглих до території потенційного скверу, зареєстрували петицію, вона набрала відповідну кількість голосів. Згодом від мерії прийшла відповідь, що тут таки буде сквер. Попри це, люди стали свідками того, як міська влада роздає землю під зведення гаражів.

– Бульвар Данила Галицького є чи не єдиною відпочинковою зоною для мешканців масиву «Східний». Оскільки за останні роки цей мікрорайон суттєво розрісся, сюди заїхало багато молодих сімей з дітьми, мешканці «Східного» потребують додаткових відпочинкових зон, де молоді мами могли б проводити час зі своїми дітьми. Однією із таких ініціатив було створення скверу на вулиці Довженка, але, як бачимо, представники Тернопільської міської ради віддають усі зелені зони під гаражі, які в подальшому об’єднають і побудують на них комерційну чи житлову будівлю, – пояснив Олексій Станько.

Представник «Хвилі» Арсен Повх зазначає, у кожному мікрорайоні Тернополя необхідно облаштувати відпочинкові зони.

– Основним завданням депутата є лобіювання інтересів місцевих мешканців. Як кандидат і в подальшому депутат міськради виступаю за створення відпочинкових зон для того, щоб усі мешканці Тернополя мали куди піти після роботи, випити кави, з’їсти морозива й погуляти з дітьми. Вважаю неприпустимим, що будь-який клаптик тернопільської землі віддають під забудову. Ставлю собі за мету, аби в кожному мікрорайоні Тернополя було облаштовано відпочинкову зону, де можна було б відпочити після робочого дня, – пояснює Арсен Повх.

Тернопільська «Хвиля» закликає мера Сергія Надала таки виконати обіцянку й створити сквер, аби запам’ятатися людям не лише грабунком земель і забудовою дитячих майданчиків, а й чимось корисним.