Жан Беленюк взяв бронзу Олімпіади-2024 та завершив кар’єру

Знаменитий український борець Жан Беленюк виборов бронзову медаль у греко-римській боротьбі Олімпіади-2024. У ваговій категорії до 87 кг 33-річний киянин переміг Аркадіуша Кулініча із Польщі 3:1.



Першим відкрив рахунок Кулініч, а Беленюка суддя поставив до партера. Поляку нічого не вдалося зробити, а Жан зміг підвестися і розірвати захоплення.



Другу половину активніше розпочав українець та заробив один бал за свої дії, отримавши мінімальну перевагу. Беленюк із партеру здійснив накат опонента. Рахунок був 3:1 на нашу користь за 2 хвилини до кінця бою.



За хвилину до кінця вже Жана поставили до партера, але Кулініч нічого не зміг зробити. У польського борця з’явилася кров після розтину. Незапланована пауза (поки медики надавали першу допомогу) пішла на користь атлету з Польщі і той кинувся в атаку, але Беленюк відстояв “бронзу”.



Після цього титулований український спортсмен демонстративно зняв борцівки та поставив їх у центр килима. Таким чином, Жан Беленюк показав, що завершив професійну кар’єру.



: Getty Images

Поділіться:









