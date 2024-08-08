Війна знову принесла біль – загинув Павло Мар’яш з Тернопільщини

Війна продовжує приносити горе і біль у нашу громаду. Внаслідок отриманих поранень від ударів FPV-дронів 5 серпня поблизу населеного пункту Новопіль, Волноваського району, загинув мешканець села Забойки Мар’яш Павло Васильович, 20.10.1984 року народження. Повідомляють у Підгороднянській селищній раді.

Висловлюємо щирі співчуття матері, рідним загиблого і низько схиляємо голови у скорботі.

За попередньою інформацією тіло Героя у громаду привезуть завтра, 9 серпня

Просимо мешканців громади вшанувати нашого захисника.

Світла йому пам’ять!