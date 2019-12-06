Жовтий рівень небезпеки: з 7 до 9 грудня в Тернополі та області оголосили про ожеледицю

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології в період з 7 по 9 грудня в Тернопільській області та м. Тернопіль на дорогах очікується ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).

Саме тому рятувальники Тернопільщини закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебуванні на вулиці.

Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.