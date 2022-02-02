Життя 9-місячної Олівії з Тернополя рятують турецькі медики

Дівчинка, у якої діагностували рак крові, разом із батьками вже 5 місяців перебуває на лікуванні у клініці в Стамбулі. Зараз дитина потребує нового курсу хіміотерапії, а після цього трансплантації кісткового мозку.

Як розповіла «Терену» мама Олівії Оксана Зубик, її донька захворіла у серпні минулого року.

– Спершу ніхто не міг навіть подумати, що це така страшна хвороба, – каже жінка. – Перші симптоми були схожі на застуду – у дитини піднялася температура, погіршився апетит, вона почала погано спати. Потім почала бліднути на обличчі, однак ми подумали, що це може бути анемія. Але аналіз показав, що у крові є бласти – злоякісні клітини.

Медики встановили діагноз – мієлоїдна лейкемія. Це рідкісний вид раку дітей, у Тернополі такої недуги не лікують. То ж батьки разом з донькою терміново поїхали в турецьку клініку, яка відгукнулася прийняти Олівію на лікування.

– У стамбульській клініці Олівія пройшли 5 курсів високодозної терапії. Організм дитини позитивно відповідав на лікування, хоч без побічних дій не обходилося, – розповідає Оксана Зубик. – Після цього медики спробували перевести дитину на наступний етап лікування із застосуванням слабших доз хіміотерапії. Таке лікування мало тривати упродовж року. Але буквально через тиждень після першого курсу у дитини пішла кров з носа, тобто впали тромбоцити, які виконують функцію згортання крові. Результати пункції кісткового мозку показали, що бластні клітини знову перевищили допустиму норму і це – рецидив (відновлення хвороби – ред.).

Олівія Зубик на лікуванні

Лікарі прийняли рішення розпочати курси антирецидивної хіміотерапії з паралельним застосуванням таргетної (біологічної) терапії препаратом Mylotarg (Pfizer) та подальшою трансплантацією кісткового мозку. Скільки коштів буде потрібно на лікування Олівії, точно невідомо. Однак препарати дуже дорогі. Тільки одна ін’єкція, яку мають зробити дівчинці, коштує 10 тис євро. А один курс антирецидивної хіміотерапії – 15 тис. євро. Вартість цих препаратів не входила в суму, яку батьки вже зібрали на 5 курсів хіміотерапії та операцію з трансплантації, то ж батьки змушені знову просити допомоги у небайдужих.

Зібрані кошти на операцію, а це 107 тис грн, у батьків дівчинки вже є. Але щоб провести трансплантацію, потрібне лікування, щоб ввести організм у стан ремісії (тимчасове послаблення або зникнення проявів хвороби – ред.). Лише після того, коли в організмі не буде злоякісних клітин, можна буде проводити пересадку.

Трансплантацію кісткового мозку Олівії проведуть від неродинного донора, оскільки батьки дівчинки не підійшли за результатами аналізів. В Туреччині велика донорська база і донор вже є.

Про всі витрати та збір коштів батьки Олівії обіцяють і надалі звітувати у себе на сторінках в соцмережах.

Рідні дівчинки розуміють, що другий раз збирати кошти важче, але вони продовжують боротися за здоров’я донечки і сподіваються на ваші добрі серця.

Нагадаємо, операції з трансплантації кісткового мозку успішно проводять і в Україні. Перед Різдвом таку операцію провели дворічній дівчинці з Тернопільщини.

Також в Україні діє реєстр донорів кісткового мозку. Щоб стати донором, потрібно зареєструватися на сайті реєстру – ubmdr.org.

Олівія Зубик

Довідка

Реквізити для допомоги у лікуванні Олівії Зубик:

ПриватБанк:

5168745104555179 Зубик О.В. (мама)

Монобанк:

5375 4141 3167 7576 Зубик Т.В. (тато)

USD

IBAN UA673052990000026201907086112

4149499382866422

ZUBYK OKSANA (мама)

EUR

IBAN UA403052990000026206907087398

5168745105497363

ZUBYK OKSANA (мама)

WesternUnion, Money Gram, RIA, IntelExpres, Welsend, Meest, Sigue, PrivatMoney

Zubyk Oksana, Ukraine ( будь ласка, пишіть коди у приватні повідомлення).

Фото Оксани Зубик

Терен