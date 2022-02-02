Чи вигідно розводити свиней в Тернополі?

Пандемія коронавірусу сколихнула весь світ довівши, що саме реальні сектори економіки залишаються тим стрижнем, на якому тримається світова економіка. Зокрема, це стосується фермерства та виробництва харчових продуктів, попит на які зростає експоненційно. Найбільш широко споживаним мʼясом у світі залишається курятина та свинина. За прогнозами аналітиків, до 2027 року світове споживання останньої зросте до 131 млн тонн. Розвиток сучасних підходів до вирощування свиней — один із найважливіших чинників задоволення попиту, що зростає. Чи варто інвестувати в розведення свиней на Тернопільщині? Зʼясуймо в цій статті!

Розведення свиней як бізнес

У різних регіонах України, розведення та вирощування свиней вважається одним із найвигідніших бізнесів у сфері сільського господарства. Перспективність та висока рентабельність гарантується постійним попитом на свіже та якісне мʼясо. Проте розраховувати на швидке отримання мільйонів не варто — свинарство, як і будь-який інший бізнес, відрізняється багатьма нюансами, ризиками та особливостями. Ось основні переваги вибору саме розведення свиней, якщо ви вирішили зайнятися сільським господарством:

Простота догляду. Усе, що потрібно для успішної відгодівлі — сухе та тепле приміщення та правильний раціон. Зокрема, якщо ви бажаєте купити премікс для свиней, ви швидко переконаєтесь у тому, що лінійка товарів від Ава Маркет є найкращою альтернативою;

Швидке розведення. З кожним опоросом ви отримуєте 12–15 поросят, а для виношування потомства потрібно всього 3 місяці;

Швидкий набір маси. На забій свиней пускають уже у віці 6 місяців — у цьому віці їхня маса досягає 90–110 кг;

Висока частка мʼяса. Якщо у великої рогатої худоби у відходи відправляється приблизно 40 % маси, у свиней цей показник — лише 15 %.

Зробити бізнес на свинях та отримати гарний прибуток можна внаслідок оптимізації виробництва. Наприклад, заробляйте гроші продажем новонароджених поросят та свинячого гною (він використовується для виробництва добрив).

Як скласти бізнес-план із вирощування свиней?

Навіть якщо все викладене вище звучить просто і зрозуміло, без досвіду у тваринництві розпочати розведення свиней із метою отримання прибутку буде дуже складно. Спочатку розумно знайти компетентного спеціаліста, здатного дати пораду щодо конкретного району Тернопільщини, бюджету, формату майбутньої ферми тощо. Для розроблення бізнес-плану проєкту з вирощування свиней варто врахувати такі статті витрат:

Капітальні витрати:

купівля чи оренда приміщення;

ремонт, генеральне прибирання та дезінфекція;

проведення електрики, закупівля обладнання;

оформлення документів;

придбання свиней;

створення точок збуту (якщо вони плануються).

Операційні витрати:

витрати на купівлю кормів;

комунальні платежі;

оплата праці обслуговчого персоналу, ветеринара тощо;

щомісячні санітарно-гігієнічні заходи.

Приблизний обсяг капіталу, необхідного для запуску свиноферми з 20–30 голів — $80–150 тис. Сподіватися на швидкий прибуток не варто. Припустимо, на рік ви можете виростити 200–250 поросят, кожен по 100–150 кг ваги. Вторговані з прибутку $70–80 тисяч — з урахуванням податків, закупівлі кормів, виплати зарплат — перетворюються на $30–35 тисяч прибутку на рік. Тому варто тверезо оцінити терміни окупності такого бізнесу, і вже потім залучати інвестора.

Варто памʼятати, що прибутковість свинарства безпосередньо повʼязана з цінами на зерно та вартістю свинини. Коли ринкові ціни на мʼясо високі, а вартість зерна низька — рентабельність найвища. Обирайте найбільш універсальні та невибагливі породи свиней. Не заощаджуйте на професійних ветеринарах, та купуйте якісні корми в перевірених постачальників — і ваш бізнес стане успішним.