Знайшли тернополянина Дмитра Мудрика

Півтори доби знадобилось поліцейським, аби розшукати 15-річного Дмитра Мудрика.

Нагадаємо, неповнолітнього тернополянина Мудрика Дмитра Тарасовича, 2006 року народження, розшукували правоохоронці.

— 18 січня близько 19 години хлопець вийшов з дому та не повернувся, — повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в області. — На зв’язок з батьками не виходив. Його місце перебування невідоме.



Як вдалось дізнатись «20 хвилин», напередодні хлопець посварився з мамою і пішов з дому. Кілька днів тому, теж через дрібний конфлікт, хлопець вже зникав на три дні. Однак після цього сам повернувся додому, кажуть у поліції.

18 січня Дмитро був на парах, — запевнила Марія Чашка, очільниця Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі, де навчається хлопець. — Дитина адекватна. Коли його бачили крайній раз, нічого його не турбувало, ні на що не скаржився. Жодних конфліктів не було — ані в групі, ані з дітьми, ані з педагогами. 19 січня на парах його не було. Але не було жодних передумов до такого його вчинку.

Чи працюватиме окремо з Дмитром психолог чи соціальний педагог, ці питання вирішують в училищі.

Наразі в ювенальній превенції головного управління Нацполіції в області «20 хвилин» повідомили, що хлопця знайшли. Жертвою злочину чи правопорушення підліток не став, запевнили у поліції.