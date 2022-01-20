Музичний слід Моцарта шукають на Тернопільщині

Місця перебування на Тернопільщині сина Вольфганга Амадея Моцарта – Франца Ксавера Вольфганга Моцарта почали досліджувати науковці.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив завідувач відділу давньої історії обласного краєзнавчого музею Олег Гаврилюк.

«За архівними даними, на початку 1800-х років на Тернопільщині, яка тоді територіально належала Австрійській імперії, тривалий час перебував Франц Ксавер Вольфганг Моцарт. Молодший син всесвітньовідомого композитора теж був піаністом, а ще – диригентом, композитором педагогом. Архівні документи засвідчують, що він певний час перебував, принаймні, у трьох населених пунктах краю – у місті Бережани, селі Смолянка та містечку Баворові. Зокрема, у Баворові він вчив грі на фортепіано двох дочок тутешнього графа Баворовського, родинна каплиця якого нині є на місцевому кладовищі», – розповів Гаврилюк.

За його словами, зараз у музеї готують експозицію про перебування Моцарта-молодшого на теренах краю. Документальні матеріали у вигляді високоякісних копій листів, сторінок з особистого щоденника, нот музичних творів, гравюр, картин того часу, пов’язаних з перебуванням на Тернопільщині Франца Ксавера, невдовзі надасть музею львівська музикознавиця Роксоляна Гавалюк.

Про це вона сказала під час приїзду до музею у складі групи істориків, мистецтвознавців, яка разом із тернопільськими музейниками шукатиме нові документи про перебування Ксавера Моцарта на Тернопільщині.

«Щоб провести наукове дослідження з життя на Галичині наймолодшого з родини Моцартів, науковці опрацьовуватимуть українські та зарубіжні архіви у Львові, Тернополі, Зальцбургу, Відні, Брюсселі, Вашингтоні. Дослідження пройдуть за назвою «Галицька Моцартіана (Mozartiana Galicia)». У рамках проєкту передбачається, що Тернопільський краєзнавчий музей нанесуть на інтерактивну мапу, яку готують львів’яни про перебування композитора в Галичині в першій чверті ХІХ ст.», – додав директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею Ярема Шатарський.

Також історики та музейники спільно розробляють низку краєзнавчих екскурсійних маршрутів, які включають локації у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській, пов’язаних iз діяльністю Моцарта-молодшого.

Як повідомляло агентство, пошуки зв’язків родини Моцартів у Західній Україні тривають кілька років. Підготовчі події у сфері галицької Моцартіани почалися в контексті фестивалів попередніх років. Зокрема, відбулася низка міжнародних конференцій, виставкових експозицій, а у Львові торік з нагоди 230–річчя Франца Ксавера Моцарта йому відкрили пам’ятник.

Франц Ксавер Моцарт (1791 – 1844 рр ) син геніального Вольфганга Амадея Моцарта — знаний педагог, піаніст, диригент, композитор. У 1808—1838 роках жив на Галичині й активно творив музичне середовище міста, зокрема заснував у Львові хорове Товариство святої Цецилії, яке стало, по суті, першою музичною спілкою міста.