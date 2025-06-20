Зняла всі гроші з картки колишнього: тернополянці загрожує 8 років

40-річна мешканка Тернополя може опинитися за ґратами через підозру у крадіжці значної суми грошей. Поліція встановила, що жінка викрала банківську картку у свого знайомого, з яким деякий час проживала, і зняла з рахунку всі заощадження — понад 55 тисяч гривень.

Із заявою до Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру. Він повідомив, що його знайома, з якою тривалий час мешкав під одним дахом, раптово пішла з дому і більше не повернулася. Невдовзі чоловік отримав сповіщення з банку про зняття великої суми коштів з його рахунку.

Правоохоронці з’ясували, що під час спільного проживання чоловік неодноразово використовував картку для оплати покупок у присутності жінки. Таким чином вона дізналася пін-код. У день зникнення зловмисниця прихопила картку і скористалася знанням коду, щоб привласнити гроші.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка в особливо великих розмірах або в умовах воєнного стану). Зараз вирішується питання щодо оголошення жінці підозри. Якщо її вину доведуть, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.