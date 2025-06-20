Суди на захист бюджету: податкова Тернопільщини виграла 101 справу про борги

У складних умовах воєнного часу податкова служба продовжує забезпечувати стабільність наповнення бюджетів. Одна з важливих ділянок цієї роботи – законна і виважена робота з податковим боргом.

Відповідно до Податкового кодексу України, у разі несплати узгодженого податкового зобов’язання в установлені строки така сума вважається податковим боргом. Якщо добровільне погашення не відбувається, контролюючий орган має право застосовувати судові механізми стягнення податкового боргу.

У січні–травні 2025 року фахівцями Головного управління ДПС у Тернопільській області подано позовів про стягнення боргу з фізичних осіб та підприємців в кількості242 позови на суму 15,3 млн гривень. За 101 справою суди ухвалили рішення на користь податкової служби – це 7 млн грн потенційних надходжень до бюджету. У 39 випадках боржники погасили заборгованість під час розгляду справ –ще 1,2 млн гривень. 99 справ на суму майже 6,9 млн грн ще перебувають у судах.

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області наголошують, що звернення до суду – не покарання, а законний інструмент, який застосовується тоді, коли вичерпано інші можливості. Ми завжди готові до діалогу з платниками, однак захист інтересів держави і громад – наш безумовний обов’язок.

При цьому податкова служба постійно наголошує:платник має право звернутися за розстроченням податкового боргу, оскаржити рішення або отримати безоплатну консультацію щодо шляхів вирішення ситуації.

Партнерство, а не протистояння – головний принцип, якого дотримується податкова служба Тернопільщини у роботі з боржниками, а виконання законодавчих норм щодо сплати податків залишається пріоритетним.