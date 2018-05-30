Звільнений із полону одружився… завдяки сервісу «Шлюб за добу»

На минулому тижні послугою «Шлюб за добу» скористалася особлива пара – В олодимир і Ольга. Особливістю цього шлюбу є те, що Володимир добровольцем у 2015 році став учасником АТО. Під Чармаликом на Донеччині потрапив у полон до сепаратистів і майже два роки перебував у заручниках. Лише наприкінці минулого року був звільнений. З Ольгою він познайомився в Києві у військовому шпиталі, де проходив реабілітацію. Наречена працювала там санітаркою.

Розділити свято одруження з молодятами прийшли рідні та близькі наречених. Подружжя привітав також начальник Головного територіального управління юстиціїЕдуард Кольцов.

– Саме завдяки сервісу «Шлюб за добу» ви змогли втілити своє кохання у створення молодої української сім’ї у такий короткий термін. Ми запрошуємо усіх бажаючих, а особливо учасників АТО, скористатися цією послугою, адже для них вона безкоштовна, – зазначив Едуард Кольцов, котрий вручив молодятам букети троянд і шампанське.

175 пар цього року зареєстрували шлюб у рамках сервісу Мін’юсту «Шлюб за добу» в « Українському домі «Перемога», що у Тернополі.

– У Тернополі шлюб за прискореною процедурою можуть укладати жителі будь-якого району області, мешканці інших областей, а також іноземці, які на законних підставах перебувають на території нашої держави, – наголосив очільник обласної юстиції.