У Тернополі судитимуть фальшивомонетників, які підробляли долари

На Тернопільщині викрито злочинців, які спеціалізувалися на виготовленні та збуті фальшивої іноземної валюти у особливо великих розмірах.

Високоякісний друк банкнот номіналом 100 доларів США фальшивомонетники робили на обладнанні в сусідній області. Підробки виготовлялися надзвичайно якісно та містили значну кількість загальновідомих захисних елементів, які відображалися під ультрафіолетовим світлом.

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які обвинувачуються у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті підроблених доларів.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільщини, завдяки своєчасному вилученню вищезгаданих матеріалів вдалося запобігти підробленню та потраплянню у відкритий обіг фальшивої валюти. Відомо, що ці фальшивомонетники промишляли в Тернополі теж, а також в інших областях України. Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб. Триває розслідування стосовно інших учасників.