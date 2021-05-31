З’явилося відео з місця бійки, де загинув 26-річний юнак з Тернополя

У Тернополі 30 травня на проспекті Злуки між нічним клубом та супермаркетом загинув 26-річний чоловік.

Родичі стверджують, що це було вбивство, у поліції подію поки що не коментують, але є відео з місця події (за інформацією видання “20 хвилин”).

Що сталося у ту злощасну ніч поки що достеменно невідомо. Поліція відпрацьовує різні версії розвитку подій та не розголошує детальних подробиць, доки тривають слідчі дії, але, на даний момент, основною версією, яку відпрацьовують правоохоронці, є вбивство, якому передувала бійка.

У соцмережі Instagram на сторінці “Файний Тернопіль” з’явилися відеозаписи, які, ймовірно, зафіксували перші хвилини після фатальної бійки.

На відео видно групу молодих людей і тіло людини, яка лежить нерухомо на асфальті, чутно голос дівчини, кількох хлопців та суцільну ненормативну лексику, сутички та істеричні крики.

За інформацією, опублікованою в пабліку faynyy_ternopil, в бійці брали участь два хлопці і одна дівчинка проти трьох хлопців. Після чого один з учасників впав на землю і втратив свідомість.