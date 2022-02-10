Як їсти піцу та зберегти фігуру

Піца – страва номер один, коли заходить мова про смачний перекус у місті Тернопіль. А якщо замовити її на сайті https://te.smaki-maki.com/picza/ досить просто, то варто розібратись з тим, чи можна ласувати улюбленими шматочками й зберігати при цьому фігуру.

Особливості споживання італійської піци

Не секрет, що піца – це мучна страва, яка, як багато хто думає, допомагає швидко набрати зайву вагу. Однак це помилкова думка, адже можна ласувати улюбленою стравою й зберігати при цьому необхідний рівень щоденних калорій, які ніяк не позначаться на стрункій талії та стегнах.

Для цього варто користуватись наступними лайфхаками:

Прибрати зайвий жир з поверхні шматочків перед тим, як вживати їх. Для цього можна використовувати сухі серветки або паперові рушники, промокнувши крапельки жиру. Таким чином ви позбавитесь майже від 25% всіх калорій;

Обирати піцу на тонкому, а не на товстому тісті. Чим менше буде тіста – тим менше калорій ви споживаєте. А щоб остаточно знизити калорійність можна просто не їсти пухкі бортики;

Не робіть акцент на сирних варіантах, оскільки у молочному продукті досить багато жирів. Саме сир приносить найбільше калорій до піци, а не м’ясо або овочі. А тому варіант у вигляді 4 сирів краще відкласти на інший раз;

Не споживайте піцу з коробки, у якій вона приїхала, адже вона досить велика. Перекладіть шматочки на власну тарілку, й ви побачите, що насправді вам достатньо одного-двох трикутничків, а не цілої коробки.

Ще один дієвий спосіб – це замовляти веганську піцу. Звісно, вона також складається з тіста, однак відсутність м’ясних начинок, а також великої кількості сиру робить її менш калорійною. Для цього можна обирати варіанти з томатами, овочевим асорті, грибами й не тільки.

Замовити піцу у Смакі-Макі з доставкою

Коли хочеться смачного – варто зазирнути на сайт ресторану Смакі-Макі, який пропонує унікальні італійські страви, приготовлені з любов’ю. Серед таких – піца на тонкому тісті, яка здивує навіть гурманів варіативністю, оригінальними начинками та соусами.

Заклад готує страви виключно під клієнта, а тому можна завжди отримати свіжі варіанти на сніданок, обід або навіть пізню вечерю. Для того, аби піца приїжджала гарячою, використовується якісне пакування та термоупаковки, які допоможуть коржам зберігати м’якість та необхідну температуру.

Ресторан пропонує власну доставку, яка діє не лише у Тернополі, а й за його межами. Середній час доставки складає 29 хвилин, а за межами міста – одну годину. Дізнатись, до яких поселень можна замовити доставку, можна безпосередньо на сайті або у консультанта на гарячій лінії.