Чи спроможна тернопільська обласна рада провести сесію без Головка?

Сесія Тернопільської обласної ради може відбутися ще до виходу з відпустки голови облради Михайла Головка. Про це розповів перший заступник Володимир Болєщук, який з 12 липня виконує обов’язки голови облради.

За його словами, проведення сесії залежатиме від того, коли питання порядку денного розглянуть відповідні депутатські комісії. Наразі планують розглянути більше 170 питань.

“Голова у відпустці, згідно з розпорядженням, до 24 серпня. Ми не прив’язуємося до голови обласної ради. Є питання, які пройшли свій розгляд, є питання порядку денного, які ще є з попередньої сесії. Були звернення чотирьох депутатів облради про зміни в регламент. Я, відповідно, створив робочу групу і ми в цей період обговорювали з робочою групою зміни в регламент. Проговорили і вчора відбулося підсумкове засідання. Ці зміни в регламент ми формуємо. Тобто, депутати бажали покращити роботу як сесії, так і роботи комісій. Будемо виносити це на сесію облради першим питанням. Планую зібрати президію обласної ради, яка затвердить і дату, і порядок денний наступної сесії”.

Про рішення суду Володимир Болєщук сказав:

“Як можна коментувати рішення суду? Це рішення іменем України. Напевне, були на це підстави, чи не були. Я не юрист, в першу чергу, і тому коментувати рішення суду я не можу”.

Попередня сесія Тернопільської обласної ради відбулася 22 березня цього року, — розповів Володимир Болєщук.

Суспільне