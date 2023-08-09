15:22 | 9.08.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі під колеса автівки потрапили хлопець з дівчиною

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Автопригода з потерпілими трапилася вчора, 7 серпня, на перехресті вулиць Степана Бандери та Романа Шухевича у Тернополі. 

За інформацією правоохоронців, там водій автомобіля “Лада” допустив наїзд на двох пішоходів. 

 «21-річний тернополянин та 20-річна мешканка села Біла потрапили під колеса авто на регульованому пішохідному переході. Їм надавали допомогу медики. На щастя, серйозних ушкоджень вони не отримали», – повідомляють в ГУНП у Тернопільській області. 

 Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль винуватця ДТП поміщено на арештмайданчик. В учасників ДТП взято зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

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