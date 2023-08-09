У Тернополі під колеса автівки потрапили хлопець з дівчиною

Автопригода з потерпілими трапилася вчора, 7 серпня, на перехресті вулиць Степана Бандери та Романа Шухевича у Тернополі.

За інформацією правоохоронців, там водій автомобіля “Лада” допустив наїзд на двох пішоходів.

«21-річний тернополянин та 20-річна мешканка села Біла потрапили під колеса авто на регульованому пішохідному переході. Їм надавали допомогу медики. На щастя, серйозних ушкоджень вони не отримали», – повідомляють в ГУНП у Тернопільській області.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль винуватця ДТП поміщено на арештмайданчик. В учасників ДТП взято зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.