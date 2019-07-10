Політика 

«Депутат від Тернополя повинен бути лобістом саме Тернополя», – Ігор Побер

Irena 0 View Прокоментуй!

Â«ÐÐµÐ¿ÑÑÐ°Ñ Ð²ÑÐ´ Ð¢ÐµÑÐ½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð²Ð¸Ð½ÐµÐ½ Ð±ÑÑÐ¸ Ð»Ð¾Ð±ÑÑÑÐ¾Ð¼ ÑÐ°Ð¼Ðµ Ð¢ÐµÑÐ½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»ÑÂ», â ÐÐ³Ð¾Ñ ÐÐ¾Ð±ÐµÑ

Народний депутат України, кандидат у нардепи від округу № 163 Ігор Побер наголосив на важливості розвитку потенціалу Тернополя.

– Пріоритетними для нас є шляхи сполучення, а відтак, їхній стан. Уже з’єднанні порти Гданська і Одеси, тому залишилась інша частина нашої об’їзної  у напрямку Чернівців. Важливо використовувати нашу транспортну інфраструктуру, тому той, хто стане депутатом від Тернополя має обовязково продовжити роботу над запуском аеропорту, адже частина вже зроблена. Зокрема є інвестор, який готовий вкладати гроші та надавати перші літаки. Залишилося дійти консенсусу між керівництвом області та міста, – зазначив Ігор Побер.

Чинний депутат ВРУ вважає, що, задля досягнення цілей місту, потрібен гідний депутат.

– Кандидат-мажоритарник повинен бути лобістом, представником міста, який співпрацює із керівництвом та мешканцями. Він має заходити у парламент із фракцією, яка поділяє його цілі, а ще краще залишатися самостійним, тобто незалежним від партії, щоб голосувати за те, чого хочуть люди. На моїй сторінці у Фейсбук вже є така можливість, тому 11 липня на голосуванні за Закон про відкриті списки до ВРУ тернополяни вже ставлять відмітки, відповідно до яких я, як чинний депутат, обиратиму, – підкреслив Ігор Побер.

Зазначимо, що Ігор Побер балотується від партії «УДАР», якої немає у списках до ВРУ.

Медіа

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *