«Депутат від Тернополя повинен бути лобістом саме Тернополя», – Ігор Побер

Народний депутат України, кандидат у нардепи від округу № 163 Ігор Побер наголосив на важливості розвитку потенціалу Тернополя.

– Пріоритетними для нас є шляхи сполучення, а відтак, їхній стан. Уже з’єднанні порти Гданська і Одеси, тому залишилась інша частина нашої об’їзної у напрямку Чернівців. Важливо використовувати нашу транспортну інфраструктуру, тому той, хто стане депутатом від Тернополя має обов’язково продовжити роботу над запуском аеропорту, адже частина вже зроблена. Зокрема є інвестор, який готовий вкладати гроші та надавати перші літаки. Залишилося дійти консенсусу між керівництвом області та міста, – зазначив Ігор Побер.

Чинний депутат ВРУ вважає, що, задля досягнення цілей місту, потрібен гідний депутат.

– Кандидат-мажоритарник повинен бути лобістом, представником міста, який співпрацює із керівництвом та мешканцями. Він має заходити у парламент із фракцією, яка поділяє його цілі, а ще краще залишатися самостійним, тобто незалежним від партії, щоб голосувати за те, чого хочуть люди. На моїй сторінці у Фейсбук вже є така можливість, тому 11 липня на голосуванні за Закон про відкриті списки до ВРУ тернополяни вже ставлять відмітки, відповідно до яких я, як чинний депутат, обиратиму, – підкреслив Ігор Побер.

Зазначимо, що Ігор Побер балотується від партії «УДАР», якої немає у списках до ВРУ.