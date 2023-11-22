ВАКС знову продовжив розслідування справи ексголови Тернопільської облради

Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 січня 2024 року строк розслідування справи за підозрою голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрація Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука в одержанні неправомірної вигоди.

Таке рішення 17 листопада ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Клопотання детектива НАБУ про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні – задовольнити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у до 7 місяців, тобто до 26 січня 2024 року включно», – йдеться в рішенні.

Раніше ВАКС відправив Михайла Головка під цілодобовий домашній арешт і стягнув в дохід держави 805 200 грн внесеної за нього застави. Він не з’явився 25 жовтня до суду, чим порушив обов’язок.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайлу Головку, першому заступнику голови та заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та Ігорю Гайдуку відповідно. За даними слідства, вони висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України. Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.