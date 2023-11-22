У Збаражі захисники отримали нагороди з рук Народної артистки Ади Роговцевої та Народного Героя Бориса Харчука

Неймовірна подія відбулась у Збаражі. 19 листопада 2023 року в Збаразькому замку, дотримуючись усіх мір безпеки, пройшла церемонія нагородження званнями “Народний Герой України”. Повідомляє міський голова Збаража Роман Полікровський.

Герої отримували нагороди з рук Заслуженої акторки театру та кіно, Героя України – Ади Миколаїни Роговцевої та українського військовослужбовця 95-тої ОДШБ ЗСУ, Народного Героя України та Героя України удостоєного орденом “Золота Зірка” – Бориса Миколайовича Харчука.

Церемонію нагородження провели: Заслужений діяч мистецтв України, акторка та режисер – Катерина Костянтинівна Степанкова та Народний артист України, екс-міністр культури України, Голос Майдану – Євген Миколайович Нищук.

Особлива подяка організаторам: Віолетті Кіртока та її команді і Народному Герою України, директору КУ ЗМР МУЗЕЙ російсько-української війни Володимиру Голоднюку та колективу музею.

Щира подяка за гостинність Національному заповіднику “Замки Тернопілля”.

Низький уклін нашим Героям, завдяки яким наша країна незламно бореться та з Божою допомогою неодмінно переможе!