Фінішна пряма. Тернопільщину поділять на 55 громад

Тернопільська область найімовірніше матиме 55 громад. Такі останні дані з наради проведеної в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Про результат щодо утворення громад області повідомляє нардеп Іван Чайківський.

За його словами затверджені громади є більш-менш спроможними, на даний час і в перспективі, та достатні за кількістю мешканців, в тому числі дітей.

Важливим досягненням є створення «Південної» громади, куди увійшла існуюча Настасівська ОТГ та долучилися всі села в напрямку до Тернополя, а також Петриків. Це перемога всіх мешканців цих сіл, які таким чином будуть реалізовувати своє право на місцеве врядування, – каже нардеп.



По виборчому окрузі №165 Іван Чайківський намагався відстояти Млинівську громаду, вибори до якої відбулися наприкінці минулого року, адже позиція Міністерства була іншою. Її планували приєднати до Зборівської ОТГ. Мешканці села через це погрожували перекрити дорогу.

Ще будуть окремі технічні зміни, але загалом картина вимальовується – область починає підготовку до місцевих виборів і за новим законодавством і за новим адміністративним устроєм. Після цього реформу можна буде вважати завершеною, але це тільки початок нової активності місцевого самоврядування та нових ініціатив мешканців громад., – каже нардеп.