Наружная обшивка балкона

Вопрос обшивки балконов остается актуальным на протяжении многих лет. Дело в том, что с середины прошлого века в Украине проектировались и возводились дома с балконами без остекления. Ограждение выполнялось из легких строительных материалов с учетом безопасности и эксплуатационных характеристик. Но времена меняются и сегодня мало кто хочет иметь обычный балкон в собственной квартире. Люди стремятся усовершенствовать и модернизировать свое жилище, с пользой использовать каждый квадратный метр. Современные строительные материалы по утеплению и обшивке позволяют не только решить вопрос сохранения тепла. Очень часто клиенты хотят превратить балкон в дополнительное помещение для комфортного проживания. Благо, что сегодня можно воплотить в реальность самые смелые и креативные задумки заказчиков.

Если вы хотите перепланировать или просто отремонтировать ваш балкон, то будьте готовы к тому, что вам не избежать следующих этапов работы:

остекление;

обшивка балкона снаружи;

внутреннее утепление;

подводка электроснабжения;

работы по финишной внутренней отделке балкона;

изготовление и установка шкафов.

Согласитесь, что весь этот список работ лучше доверить компетентным людям. Специалисты vikna.ua знают все тонкости монтажных и отделочных работ, обшивка балкона будет выполнена в срок и по высшему разряду.

Особенности наружной обшивки балкона

Если ваш балкон выходит на солнечную сторону, то для наружной обшивки рекомендуется использовать строительные материалы, которые не бояться ультрафиолетового излучения. Это может быть сайдинг или профнастил. В таком случае, он и через много лет будет иметь вполне презентабельный вид с внешней стороны здания. Недопустимо использовать для наружной обшивки деревянную или пластиковую вагонку, которая предназначена только для внутренних работ. Через несколько лет такой балкон будет выглядеть унылым и блеклым пятном на общем фасаде здания. Если ваш балкон выходит не на солнечную сторону здания, то основное внимание стоит уделить утеплительным материала. Утеплитель должен быть, безусловно, экологически чистым материалом, долговечным, безопасным и малогабаритным. Особенности монтажа: при наружной обшивке сайдингом или профнастилом не потребуются услуги альпинистов. При бетонном или кирпичном парапете придется воспользоваться услугами альпинистов для монтажа наружного утеплителя.

Работы по внутренней обшивке балкона выполняются после остекления балкона, наружного утепления, прокладки тепло и гидроизоляции, электрокоммуникаций.