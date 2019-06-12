Іван Чайківський: Бізнес працює без прокладок. Візьмемо цей досвід в політику

Днями, засновник компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський зустрівся з колективами підприємств, що входять в групу компанії «Агропродсервіс». Днями, засновник компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський зустрівся з колективами підприємств, що входять в групу компанії «Агропродсервіс».

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Прості робітники ставили питання, на які важко відповісти. Наприклад: як зробити так, щоб до думки людей дослуховувалася влада? Відповідь на запитання засновник та працівники знайшли разом: самі готові стати тою владою. Своїм прикладом вони можуть показати, як можна управляти підприємством, громадою, країною.

«Люди хочуть брати участь в управлінні громадами і державою. Вони самі хочуть визначати, як жити далі, що треба робити в них в селі чи в місті, – зазначив під час зустрічі Іван Чайківський. – І це нормально. Бо саме люди наповнюють бюджет, який потім розподіляють чиновники на свій розсуд. Чи хочуть цього люди? Більшість – ні. Вони хочуть бачити захисника їхніх інтересів, такого, який творить, будує, а не чиновника, який тільки за їхні гроші перерізає стрічки».

На зустрічі Іван Чайківський наголосив, що з влади треба вигнати посередників. Їх всіх не можна більше допускати до влади – просте рішення простих людей.

«Розподіляти бюджетні кошти та визначати напрямки робіт мають ті, хто наповнює бюджет. Бізнес та люди», – зазначив засновник компанії «Агропродсервіс» Іван .Чайківський.

Зачепили на зустрічі і питання політики, де Іван Чайківський запевнив, що досвід не головне, а головне – бажання. Він пригадав, як 20 років тому всі його агрономічні знання обмежувалися тим, що бачив як бабця працювала на городі. Але зараз він має одне з найкращих агропідприємств області.

«Я вірю, що і Зеленський, якого українці обрали президентом, не маючи політичного досвіду, має велике бажання змінити систему та повернути її лицем до українця», – додає Іван Чайківський.

До слова, як відомо, позачергові вибори призначені на 21 липня, а Іван Чайківський розглядається як найбільш імовірний кандидат на окрузі номер 165. Такі зустрічі з колективами можуть стати першими передвиборчими кроками Івана Чайківського на шляху до обрання депутатом Парламенту.