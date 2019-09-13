Конфлікти на депутатській сесії в Тернополі

У п’ятницю, 6 вересня, відбулася чергова сесія Тернопільської міської ради. Біля будівлі ради зібрались мешканці вулиці Живова, які виступали проти спорудження гаражів на зеленій зоні. Також сесія врегульовувала конфлікт ОСББ, заслухала скарги тернополян на забудови міста і змінила цільове призначення території на вулиці Слівенській.

На початок — батли депутатів, ремонти доріг та маршрутка 28

Розпочалася сесія із звернення депутата Тараса Білана щодо накладення персональних санкцій на Сбербанк Росії у Тернополі та заміни секретаря Тернопільської міської ради Віктора Шумади. У свою чергу, Віктор Шумада назвав це особистою помстою депутата, за те, що він подав на депутата до суду за брехню, та захистом себе від кримінальних справ, які були порушені проти Тараса Білана через діяльність на заводі «Промінь».

Також Віктор Шумада запропонував доповнити порядок денний зверненням до Міністерки розвитку громад та територій, Олени Бабак, додати фінансування на виконання державної програми забезпечення населення житлом. Депутати включили звернення до порядку денного.

Із протокольним дорученням Управлінню транспорту, комунікацій та зв’язку щодо маршруту № 28 виступив депутат Ігор Костюк. Мешканці мікрорайону Канада звернулися до нього, щоби він посприяв аби маршрутка 28 заїжджала до них, зокрема «нижню» частину району.

Михайло Сиротюк виніс на голосування доручення перевірити законність спорудження бетонної площадки на Київській, 9, а у разі виявлення порушень — розірвати договір із підприємцем Мацько Н.О.

Також на сесії виступив депутат Тернопільської обласної ради, Петро Васько щодо проблеми паркування авто біля ринку. За словами обранця, людей, які приїхали до міста оштрафували, в той час як фури з яких продавали не оштрафували. «Якщо ви дозволяєте торгувати кавунами і цибулею при дорозі і не штрафуєте, то і не штрафуйте тих, хто припаркував своє авто. Я вважаю, що муніципальна поліція перевищила повноваження» — сказав депутат. На що міський голова порекомендував депутату написати відповідне доручення муніципальній поліції та запитав, що він, як депутат облради зробив для міста за 4 роки своєї діяльності.

Протистояння ОСББ, наглядові ради та забудова зелених зон

Повертаючись до порядку денного, депутати підтримали внесення змін до бюджету міста, зокрема збільшення доходів загального фонду за рахунок субвенцій освіті, медицині, навчальним закладам та хворим на діабет. У рамках проекту «Світло без ртуті» сесія затвердила договір про грант із Північною екологічною фінансовою корпорацією. Планується продовжити реконструкцію системи зовнішнього освітлення міста.

Також депутати проголосували за продовження терміну дії договору безоплатного користування майна Фонду добрих людей. Йдеться про контейнери для зберігання одягу. Фонд приймає вживаний одяг, потім дає його потребуючим. Засновником та керівником фонду є депутат від партії «Свобода» Ігор Костюк, який перед голосуванням не повідомив про конфлікт інтересів, чим порушив пункт 2 статті 35 Закону України «Про запобігання корупції».

Позитивно для ОСББ «Київська, 11Б» затвердили проект відведення земельної ділянки площею 0,1932 га для обслуговування будинку. Проти цього виступали ОСББ «Затишна оселя», що на Київській 11А. Представник «сусідів» стверджував, що земельні ділянки накладаються, їх ніхто не запитував згоди на затвердження проекту і зрештою, вони подали до суду. Як з’ясувалось, конфлікт тривав довго, представники ОСББ «Затишна оселя» навіть спорудили шлагбаум, щоб мешканці інших будинків не могли заїхати на територію. Ділянка на яку виходять три будинки: Київська, 9, Київська 11А та Київська 11Б перебувала на балансі ПП «Люкс». Спершу «відокремились» мешканці Київської, 9, тепер отримати ділянку захотіли ОСББ «Київська, 11Б». Як зазначив депутат Андрій Шкула: «Ділянка сформована, інша територія нікому не належить. У рішенні комісії порушень не має». Врешті-решт отримавши схвалення профільної комісії рішення підтримали і депутати на сесії.

Висловити своє обурення проти будівництва на Живова, 26 прийшли тернополяни. Із трибуни сесії мешканці намагались донести, що знищуються зелені насадження, а території під гаражі перепродуються для здійснення іншого будівництва. Міський голова, Сергій Надал публічно запевнив: «Гарантую, що там будівництва без погоджень з людьми не буде».

Також попри протести, щодо нищення скверу на вулицях Слівенській-Лесі Українки, депутати проголосували за зміну цільового призначення земельних ділянок під будівництво багатоквартирних будинків. Раніше цільовим призначенням ділянки було розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту.

Із великих тернопільських підприємств земельні ділянки отримали ПрАТ «Опілля» та ТОВ «Торгова група «АРС-КЕРАМІКА». Остання, правда, з умовою підвищити зарплату.

Депутати працювали швидко, тому виконавши порядок денний, сесія затвердила новий. Крім земельних питань, які традиційно розглядаються кожною сесією, цікавим був проект про створення наглядових рад комунальних підприємств. Створюються ради з метою забезпечення прозорості, законності діяльності комунальних підприємств та підвищення ефективності їхнього управління. Така рада обов’язково утворюється, якщо: 1) підприємство відноситься до великих підприємств, кількість працівників перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;2) природна монополія, визначена Антимонопольним комітетом України; 3)займає домінуюче становище на ринку.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі