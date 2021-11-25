У Тернополі можуть скасувати низку жорстких карантинних обмежень

Низку жорстких карантинних обмежень, введених у Тернополі ще 28 жовтня на засідання Штабу із боротьби з коронавірусом, можуть скасувати із понеділка, 29 листопада.

Зокрема, швидше за все, відмінять вимогу щодо графіку перевезення пенсіонеріву громадському транспорті. Про це сьогодні, 24 листопада, повідомив міський голова Сергій Надал в ефірі одного із місцевих радіо.

– На щастя, число хворих зменшується. Ми дуже розраховуємо, що така тенденція буде зберігатися впродовж усього тижня, – уточнює мер. – Тоді вже із понеділка ми могли б скасувати ряд обмежень, що досі діють у нашому місті. Насамперед це стосується проїзду пільговиків у громадському транспорті.

При цьому він попросив вибачення у пенсіонерів, які мусили погодитися на тимчасові незручності. Мовляв, це було лише в їхніх інтересах.

– Завантаженість міських лікарень наразі – у межах 60%, – каже він. – Тобто у нас є 360 ліжок, але 206 хворих. У Тернополі за останню добу зафіксували 68 нових випадків COVID-19. Причому 142 людей за цей же час одужали. Проте наголошую: у лікарнях лежать хворі, більшості з яких потрібна киснева підтримка.

Так, у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебувають 53 хворих на COVID-19: 31 пацієнт – на кисневій підтримці через маску, 6 людей – на кисневому концентраторі, а також 1 пацієнт підключений до апарату ШВЛ.

– У лікарні №2 – 88 хворих з COVID-19: 20 хворих – на кисневій підтримці через маску, ще 59 людей – на кисневому концентраторі, – додає мер. – Окрім того, 5 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. Ще двоє хворих у цій лікарні – з підозрою.

У Тернопільській лікарні №3 – 51 хворий із COVID-19: 19 хворих – на кисневій підтримці через маску, а 30 людей – на кисневому концентраторі. До того ж, у дитячій лікарні – 14 хворих на коронавірус: 10 дітей і 4 дорослих.

– Ситуація вочевидь покращилася, – наголошує він. – Але це сталося не в останню чергу завдяки темпам вакцинації громадян у Тернополі. Наприклад, учора щепили – 1 374 особи, а бували дні, коли імунізували навіть 2,5 тис. осіб. Загалом у Тернополі документально підтверджені – 168 605 вакцинацій, причому понад 40% із цих людей уже мають 2 дози.

На думку мера, чим більше буде таких людей у місті, тим буде вищою вірогідність набуття колективного імунітету, а відтак – йтиме до подальшого зниження захворюваності. Адже дуже не хочеться, аби після новорічно-різдвяних свят, родинних частувань крива числа нових хворих знову пішла догори, як це було торік, підкреслив Сергій Надал.

– Подивіться, що відбувалося у сусідів? Майже всі обласні центри навколо нас були у «червоній» зоні, – нагадує мер. – Так, ми також вводили обмеження, посилювали контроль, але у нас життя не спинялося, всі працювали.

Тобто загроза потрапляння в «червону» зону епідемічної небезпеки у нас дійсно була, але Тернополю вдалося уникнути цього завдяки свідомості людей та іншим факторам. На цьому тлі, як сподівається мер, ми зможемо зберігати позитивний настрій впродовж усіх наступних зимових свят.

Терен