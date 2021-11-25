У Тернополі можуть скасувати низку жорстких карантинних обмежень
Низку жорстких карантинних обмежень, введених у Тернополі ще 28 жовтня на засідання Штабу із боротьби з коронавірусом, можуть скасувати із понеділка, 29 листопада.
Зокрема, швидше за все, відмінять вимогу щодо графіку перевезення пенсіонеріву громадському транспорті. Про це сьогодні, 24 листопада, повідомив міський голова Сергій Надал в ефірі одного із місцевих радіо.
– На щастя, число хворих зменшується. Ми дуже розраховуємо, що така тенденція буде зберігатися впродовж усього тижня, – уточнює мер. – Тоді вже із понеділка ми могли б скасувати ряд обмежень, що досі діють у нашому місті. Насамперед це стосується проїзду пільговиків у громадському транспорті.
При цьому він попросив вибачення у пенсіонерів, які мусили погодитися на тимчасові незручності. Мовляв, це було лише в їхніх інтересах.
– Завантаженість міських лікарень наразі – у межах 60%, – каже він. – Тобто у нас є 360 ліжок, але 206 хворих. У Тернополі за останню добу зафіксували 68 нових випадків COVID-19. Причому 142 людей за цей же час одужали. Проте наголошую: у лікарнях лежать хворі, більшості з яких потрібна киснева підтримка.
Так, у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебувають 53 хворих на COVID-19: 31 пацієнт – на кисневій підтримці через маску, 6 людей – на кисневому концентраторі, а також 1 пацієнт підключений до апарату ШВЛ.
– У лікарні №2 – 88 хворих з COVID-19: 20 хворих – на кисневій підтримці через маску, ще 59 людей – на кисневому концентраторі, – додає мер. – Окрім того, 5 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. Ще двоє хворих у цій лікарні – з підозрою.
У Тернопільській лікарні №3 – 51 хворий із COVID-19: 19 хворих – на кисневій підтримці через маску, а 30 людей – на кисневому концентраторі. До того ж, у дитячій лікарні – 14 хворих на коронавірус: 10 дітей і 4 дорослих.
– Ситуація вочевидь покращилася, – наголошує він. – Але це сталося не в останню чергу завдяки темпам вакцинації громадян у Тернополі. Наприклад, учора щепили – 1 374 особи, а бували дні, коли імунізували навіть 2,5 тис. осіб. Загалом у Тернополі документально підтверджені – 168 605 вакцинацій, причому понад 40% із цих людей уже мають 2 дози.
На думку мера, чим більше буде таких людей у місті, тим буде вищою вірогідність набуття колективного імунітету, а відтак – йтиме до подальшого зниження захворюваності. Адже дуже не хочеться, аби після новорічно-різдвяних свят, родинних частувань крива числа нових хворих знову пішла догори, як це було торік, підкреслив Сергій Надал.
– Подивіться, що відбувалося у сусідів? Майже всі обласні центри навколо нас були у «червоній» зоні, – нагадує мер. – Так, ми також вводили обмеження, посилювали контроль, але у нас життя не спинялося, всі працювали.
Тобто загроза потрапляння в «червону» зону епідемічної небезпеки у нас дійсно була, але Тернополю вдалося уникнути цього завдяки свідомості людей та іншим факторам. На цьому тлі, як сподівається мер, ми зможемо зберігати позитивний настрій впродовж усіх наступних зимових свят.