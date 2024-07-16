На Тернопільщині дві лікарні робили кесарів розтин, не маючи на це права

На Тернопільщині голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак розповіла про результати проведення у регіоні моніторингу роботи закладів охорони здоров’я за Програмою медичних гарантій (ПМГ). А також наголосила на важливості дотримання надавачами послуг умов договору з НСЗУ.

Так, автоматичний моніторинг виявив дві лікарні на Тернопільщині, які приймали пологи, не маючи відповідного договору з НСЗУ, зокрема, робили кесарів розтин. Це може бути небезпечним для життя жінки та немовляти, адже заклади немають відповідних умов.

За перший квартал 2024 року у Бережанській центральній міській лікарні прийняли 18 пологів, кесарів розтин робили у двох випадках. У Копичинецькій комунальній лікарні прийняли 33 пологи, у третині випадків з яких робили кесарів розтин.

Ще у двох медзакладах, які мають договір з НСЗУ, за перший квартал 2024 року прийняли менше 50 пологів – у Борщівській міській лікарні (48 пологів, 27% – кесарів розтин) та Заліщицькій центральній міській лікарні (40 пологів, 18% – кесарів розтин).