Михайла Яцину поновили на посаді начальника податкової Тернопільщини попри кримінальну підозру

Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення про поновлення Михайла Яцини на посаді начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області. Таким чином він офіційно повернувся до виконання обов’язків керівника податкової.

Яцину звільнили ще в січні 2023 року після корупційного скандалу: його заступника затримали на хабарі у 5 тисяч доларів США. Формально керівник залишив посаду «за згодою сторін», проте пізніше заявив, що зробив це під тиском. У квітні 2025 року Тернопільський окружний адміністративний суд визнав звільнення незаконним і ухвалив рішення про його поновлення. Апеляційна інстанція залишила цей вердикт у силі.

Втім, навколо поновленого посадовця не вщухають скандали. Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що у деклараціях Яцини за 2022–2023 роки є недостовірні відомості на понад 22,5 мільйона гривень. Зокрема, йдеться про нерухомість, якою користувалася сім’я посадовця, але офіційно вона записана на його матір.

У травні 2025 року Державне бюро розслідувань повідомило Яцині про підозру за статтею 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення неправдивих даних у декларацію. Сума недостовірних відомостей, за версією слідства, перевищує 23 мільйони гривень.

Досудове розслідування триває. Попри це, Михайло Яцина знову очолює обласне управління податкової служби.