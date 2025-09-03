росія масовано атакувала Хмельниччину: ракети та дрони спричинили пожежі й руйнування

Сьогодні вночі та зранку Хмельницьку область двічі атакували російські війська ракетами та дронами. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрин.

За його словами, працювали сили протиповітряної оборони — є успішні збиття ворожих цілей. Водночас зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

«На щастя, інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило. Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, є пошкодження нежитлових приміщень. До реагування залучені всі необхідні служби», — зазначив очільник області.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив, що внаслідок ударів у місті сталися загоряння та руйнування.

«Відбій повітряної тривоги. В місті лунали вибухи, працювали сили ППО. На жаль, у результаті терористичної атаки є пошкодження і пожежі. Рятувальники вже усувають наслідки. Також зафіксовані пошкоджені вікна. Інформації про постраждалих немає. В небі — ворожа стратегічна авіація, тому прошу реагувати на наступні сигнали тривоги», — наголосив він.

Зараз триває ліквідація наслідків обстрілів. Встановлюються масштаби пошкоджень.