На виборах до Парламенту від Тернополя лідирує Степан Барна, – соцопитування

За даними дослідження проведеного на замовленнягрупи «Аналітики та прогнозування» опитано 502 респондента віком від 18 років і старше. Згідно із цим опитуванням на виборах до Парламенту від Тернополя лідирує екс-голова Тернпільської ОДА Степан Барна.

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ

Виокремлюються чотири групи кандидатів:

– перша – лідери рейтингу (С.Барна та А.Богданець)

– друга – група переслідувачів (І.Побер, Л.Бицюра, М.Черкашин)

– третя – група аутсайдерів (Б.Брич, Т.Пастух, І.Ковалик, Л.Римар, Т.Серетний, І.Сорокаліт)

– четверта – група «статистів» (всі інші кандидати)

Лідерство на ОВО №163 Степана Барнипояснюється високим рівнем особистоївпізнаваності та занепокоєнням консервативноїчастини тернополян можливістю реваншу проросійських сил.

Високий рівень довіри до пропрезидентської партії«Слуга народу», на даний момент, дозволяє АндріюБогданцю знаходитись на другому місці рейтингу симпатій мешканців обласного центру.

Ігор Побер, за даними дослідження, очолює групупереслідувачів. Його результат пояснюєтьсяреальним стартом кампанії та «фішкою» –проведенням безкоштовного тесту для визначеннярівня цукру в крові, який вже пройшли тисячігородян.

Леонід Бицюра, не отримавши публічної підтримкивід Сергія Надала, змушений задовільнятисядосить скромними відсотками та, відповідно, четвертим місцем у рейтингу.

Максим Черкашин замикає групу переслідувачів. Загальне «просідання» рейтингу партії «Голос» відбивається на рівні довіри до цього кандидата, попри суттєву, не формальну, підтримку міськимадмінресурсом.

Що стосується група аутсайдерів, то відсотки говорять самі за себе.

Зауважимо, вибірка репрезентує населення містаТернополя за статтю, віком та освітою. Метод опитування — особисте формалізоване інтерв’ю(face — to — face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-1,2%. Дослідження проведено 06 – 09.07.2019 року.