Як вручали дипломи у Тернопільському національному технічному університеті (Фоторепортаж)

У читальному залі науково-технічної бібліотеки Тернопільського національного технічного університету відбулося урочисте вручення дипломів випускникам комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії.

Цьогоріч дипломованими фахівцями стали 11 випускників освітньо-наукового рівня «магістр», з них 6 – з відзнакою, дипломи бакалавра отримали 223 випускники денної та заочної форм навчання, з них 21 – з відзнакою.

Привітати випускників святкового дня прийшли ректор університету професор Петро Ясній, представники компанії Unicorn Systems Роман Гуржій (курівник центру розробки), Мілош Дворжак (представник топ-менеджменту) та Михайло Комарічин (керівник департаменту), перший проректор Микола Митник, декан факультету Ігор Баран, а також завідувачі та працівники кафедр, викладачі, родичі та друзі.

Звертаючись до молодих людей, які стали на самостійну дорогу житття, ректор зазначив: “Ви — гордість університету. Бажаю вам знайти свій шлях у житті. Ви маєте знання, уміння і навички для того, щоб бути лідерами у суспільстві. Тож ніколи не зупиняйтесь на досягнутому, приносьте користь державі і будьте щасливими”.

Випускники факультету подякували своїм наставникам, батькам і колегам за безцінні знання, віру, турботу й особливу атмосферу, яку вони відчували упродовж усього періоду навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

В дарунок усім присутнім прозвучали музичні композиції «Хто як не ти…» у виконанні Уляни Митник, саундтрек з фільму «Пірати Карибського моря» від студента першого курсу – Івана Вербіцького, пісня «Чайки» – у виконанні Вікторії Теликової та Микола Миськіва, музична композиція “Вінні-Пух” від Андрія Дем’янчука та піснею «Believer» порадував гурт «Хай знають».