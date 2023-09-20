Нардепу Людмилі Марченко призначили заставу у розмірі… 53,6 тис.грн.
20 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим Генеральним прокурором, обрав запобіжний захід чинному народному депутату Людмилі Марченко, яка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях». Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.