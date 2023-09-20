Нардепу Людмилі Марченко призначили заставу у розмірі… 53,6 тис.грн.

20 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим Генеральним прокурором, обрав запобіжний захід чинному народному депутату Людмилі Марченко, яка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях». Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тис. грн. Зауважимо, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину.

Також на указану підозрюваному покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Деталі по першому епізоду справи: https://cutt.ly/0woxZRgD

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.