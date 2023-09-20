Мова Онлайн-казино, Яку Має Знати Кожен Гравець!

Спроба чогось нового, наприклад, онлайн-ігор, може стати для вас не простим рішенням. Тому ми допомагаємо вам освоїти жаргон інтернет-казино, який допоможе вам зрозуміти, як краще грати. Отже, ось найкращі жаргони казино https://cosmolot.ua/, які має знати кожен гравець.

Мова казино, яку має знати кожен гравець

Дія

Дія будь-якого учасника, який робить ставку в ігровій сесії.

Баккара

Улюблена настільна гра, у якій гравці можуть жити вічно, розраховуючи на одну або іншу руку.

З ним легко грати, тому може бути несподіванкою те, що його часто вибирають серйозні хай ролери.

Банкрол

Ваш банкрол — це ваші гроші, які гравець відклав для конкретної мети ставок. Для звичайних гравців не так вже й важливо витрачати частину своїх грошей на отримання спеціальних азартних функцій.

Але якщо ви дивитеся на професійний матч, ви дивуєтеся, якщо у вас його немає (і дещо абсурдно).

Обмеження ставок

Коли матч має ліміт на азартні ігри, він визначається як сума грошей, сплачена в конкретній грі. Зазвичай ви бачите як мінімальну, так і максимальну ставку для кожної гри.

Блекджек

Улюблена настільна гра, у якій ви працюєте, щоб перемогти трейдера, щоб отримати руку, найближчу до 21 (не перевищуючи суму).

Це також назва найкращої комбінації в матчі — професіонала та десятиочкової карти.

Бонус

Бонус — це бонус, який пропонують гравцям для реклами своїх інтернет-казино. Винагороди найчастіше присуджуються новим гравцям, які використовують різні переваги, пов’язані з кількома казино.

Але на більшість поширюються вимоги щодо ставок (докладніше про це пізніше).

Карусель

Коли багато ігрових автоматів організовано у формі кола, це дозволяє зміненій особі стояти посередині, перекладаючи банкноти на монети.

Вигода казино

Більшість із нас визнає, що казино має перевагу — перевага казино полягає в тому, що назва була присвоєна математичній перевазі, яку воно має більше, ніж гравці.

Фішки

Вони використовуються, а не готівка під час майже всіх настільних ігор. Кожне казино часто має свій бренд, і ви відкриєте для себе доступні унікальні номінали — як справжні гроші.

Крепс

Одна з найвідоміших настільних ігор, в які використовується набір кубиків.

Удар отримує завдання на певну кількість кидків, тоді як деякі можуть робити ставки на різні результати протягом гри.

Він славиться своєю надихаючою атмосферою на залі казино.

Круп’є

Круп’є — це звання працівника, який відповідає за певні ігри в казино.

Вони найчастіше зустрічаються в рулетці; однак ви також знайдете їх у настільних іграх з великими ставками.

Двійка

Двійка — це сленг для 2 — у термінах карт або щодо кубиків.

Подвійний

Подвійна ставка означає ставку, розмір якої дорівнює початковій ставці в грі — часто використовується в блекджеку. Як правило, ви виявите обидві ставки на виграш або програш одночасно. Жити та померти разом — або щось подібне.

Очікуване значення

Очікуване значення — це прибутковість, яку учасник має спостерігати в середньому протягом дуже тривалого періоду за будь-якою конкретною ставкою. Це може бути від’ємне або додатне значення, яке повністю залежить від того, чи є ставка прибутковою.

Лицьова картка

Лицьова картка — це саме те, у що ви повірите — картка з обличчям. Королі, дами та валети.

Стрільба

Якщо людина стріляє або заявлена, що стріляє, вона закінчує багато і робить ставки на досить великі суми грошей одночасно.

Фіксовані шанси

Спорт із фіксованими коефіцієнтами – це той вид спорту, у якому шанси на виграш відомі заздалегідь. Вираз загалом стосується більшості настільних ігор, але особливо ігрових автоматів, але це слово зазвичай використовується для спеціалізованих ігор.

Покер і азартні ставки на спорт не підпадають під загальний термін фіксованих коефіцієнтів через невизначеність кожної ставки.

Джордж

Сленг для щедрих чайових — вони могли бути відомі просто як Джордж — серед цих двох.

Хай ролер

Хай ролер — це гравець або азартний гравець, який сумно відомий тим, що грає на великі гроші та витрачає значні суми грошей у казино.

Сума, необхідна для класифікації хай ролерів, коливається між казино.

Тримати

Контроль у частці цієї банкрол ставки учасником, який казино очікує зберегти. Це значною мірою залежить від періоду гри в казино з учасником.

Висновок

Тепер, коли ви вільно розбираєтеся в усіх жаргонах інтернет-казино, які хочете знати, настав час вийти в світ казино й почати грати.