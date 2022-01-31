ОЛЕНА ШУЛЯК: «ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ НА 2022 РІК – ЦЕ БЮДЖЕТ ПРО ЛЮДЕЙ»

2 грудня Верховна Рада ухвалила головний кошторис країни на наступний рік. Він відображає основні пріоритети команди Президента – соціальне забезпечення, медицина, освіта, оборона, розвиток інфраструктури.

«Державний бюджет на 2022 рік – це бюджет про людей, їхнє соціальне забезпечення, освіту, здоров’я, якісну інфраструктуру. Ми ще на крок наблизилися до країни з гідним рівнем життя для усіх», – заявила голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Звісно, виходячи з фінансових можливостей держави бюджет не може задовольнити всі потреби. Втім він є збалансованим, спрямованим на розвиток держави, це бюджет модернізації країни. Жоден головний кошторис країни за останні 10 років не передбачав такий об’єм капітальних видатків – 140 млрд грн, або 9,4% від всіх видатків. У першу чергу це забезпечення соціальних потреб та розвиток інфраструктури.

Соціальне забезпечення

Майже 11 млрд грн передбачено на компенсацію різниці в тарифах за комунальні послуги завдяки тому, що 4% податку на доходи фізичних осіб залишаться у місцевих бюджетах. Субсидії у пріоритеті, це захищена стаття видатків – тож всі, хто мають право на субсидії, їх обов’язково отримають.

Також українців почнуть забезпечувати якісною питною водою – на програму «Питна вода України» виділили 1 млрд грн.

Програми пільгового кредитування, доступної іпотеки для всіх українців та забезпечення житлом військовослужбовців, які захищали Україну – видатки на ці статті також забезпечені повною мірою.

Медицина

У 2022 році на медицину витратять близько 200 млрд грн – безпрецедентну суму за всю історію незалежності.

Оплата праці лікарів становитиме від 20 тис. грн, а медсестер – від 13,5 тис. грн. Загалом на підвищені зарплати медикам передбачили 2,1 млрд грн. Ще 2 млрд спрямують на підвищення зарплат працівників медичної сфери, які не є лікарями або медсестрами – це лаборанти, біологи та інші фахівці у системі охорони здоров’я.

Також забезпечене фінансування на розвиток високоспеціалізованої медицини. Наприклад, Інститут раку додатково отримає 300 млн грн. Ще 300 млн грн спрямують на закупівлю дороговартісних ліків.

Освіта

Бюджет на освіту складає 172 млрд грн, це на 18 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

З них 1,6 млрд грн спрямують на реформу освіти – проєкт «Нова українська школа». Також передбачена субвенція 1 млрд грн на опорні школи. З’явилися і дві нові субвенції – на протипожежну безпеку та на закупівлю харчоблоків для шкіл.

Вперше за чотири роки значно підвищений розмір стипендій, на це закладено понад 5 млрд грн, а зарплати у сфері освіти у 2022 році зростуть на 8,5%.

Культура

Вперше за багато років буде повністю задоволена програма закупівлі книг у бібліотеки, на це передбачено 183 млн грн.

Крім того, з’явиться нова бюджетна програма – субвенції для місцевих рад на створення центрів культурних послуг. На пілотний проєкт, що стартує у 2022 році, спрямовано 100 млн грн. Після цього програму планують розширити.

Інфраструктура

Одним з пріоритетів бюджету є фінансування інфраструктурних проєктів. Зокрема, на модернізацію залізничної інфраструктури спрямовано 4,3 млрд грн, на розвиток аеропортів передбачили 3,4 млрд грн.

Також наступного року триватиме ремонт автошляхів у межах програми «Велике будівництво». Серед них завершення реконструкції мосту у Запоріжжі, ремонт траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, дороги Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь та багато інших.

Загалом до 2024 року планують оновити 24 тис. км доріг, 1400 мостів у всіх областях України та продовжать будувати нові школи, дитсадки, ЦНАПи.

«При формуванні бюджету на 2022 рік у Тернопільській області брали до уваги потреби кожної з громад. Найбільше це стосувалось якісної та сучасної освіти, доступної медицини та покращення інфраструктури. Також передбачено кошти на ряд важливих програм: програму енергоефективності та енергозбереження, обласну програму «Питна вода Тернопілля», програму зі створення безбар’єрного простору в Тернопільській області, обласну програму розвитку малого і середнього підприємництва, комплексну програму розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області та інші», — наголосив голова фракції “Слуга Народу” у Тернопільській обласній раді Ярослав Захарків.