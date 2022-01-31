Як захистити дітей від коронавірусної хвориби?

Нещодавно МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Отримати щеплення вакциною Cominarty від Pfizer можуть всі діти від 12 років (https://bit.ly/3tUd93j).

Це потрібно для того, щоб захисти дітей від коронавірусної хвороби, оскільки наразі спостерігається підвищення захворюваності серед дітей.

Загалом, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 237 830 дітей. Найбільше підтверджених випадків захворювання серед дітей виявлено у віковій групі 10–14 років – понад 40%. Ще 26% припадають на категорію 15–17 років.

На стаціонарному лікуванні станом на 24 січня перебуває 1 120 дітей. Таким чином, наразі вже зайнято понад 30% ліжок, виділених для лікування неповнолітніх пацієнтів із COVID-19.

Окрім вакцинації, батькам варто врахувати кілька простих порад, щоб зменшити ризик інфікування дітей. Детальніше тут – https://bit.ly/3qYGjwb