Почаївська лавра: робоча група про оренду споруд московським патріархатом

Про правомірність використання комплексу споруд Почаївської лаври московським патріархатом сьогодні, 20 березня, йшлося під час засідання робочої групи в Тернопільській обласній раді. Про це Суспільному повідомив керівник робочої групи Олег Сиротюк.

До групи входять представники облради і військової адміністрації, обласного управління майна, Нацполіції, прокуратури, Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, а також органів самоврядування з Почаєва та Кременця.

Група вивчає правомірність використання споруд Почаївської Свято-Успенської лаври московським патріархатом, каже Олег Сиротюк. За його словами, хочуть розірвати договір згідно з яким, будівлі Почаївської лаври передали в користування Українській православній церкві московського патріархату на 49 років.

“Ми отримаємо від Почаївської міської ради новий генеральний план міста, який враховує план розвитку споруд Почаївської Свято-Успенської лаври, які розробив ДІАЗ як балансоутримувач від імені держави. Ми звернемося в ДІАМ – державну службу, яка здійснює нагляд за об’єктами будівництва з приводу законності спорудження, з приводу дотримання законодавства, охоронного, культурного законодавства, спорудження нових споруд. Як це вплинуло на історичні будівлі Почаївської лаври?”.

Також робоча група планує звернутися до Тернопільської ОВА.

“Ми звернемося до військової адміністрації, щоб вони виступили ініціатором, тому що вони є єдиною структурою, яка може клопотати з приводу повернення у державну власність земель на території Почаївської лаври. Тому що зараз таким дивним чином вони опинилися в комунальній власності. Ми розуміємо, що лавра мала великий вплив на діяльність місцевого самоврядування, але сподіваємося, що Почаївська міська рада в теперішніх умовах прийме об’єктивне рішення і зможе передати землі в державну власність для забезпечення дотримання норм земельного законодавства”.

Олег Сиротюк повідомив, що група звернулася до Міністерства культури України з приводу створення міжвідомчої робочої групи.

“Клопочемо про створення аналогічної групидо тої, яка працювала по Києва-Печерській лаврі, щоб вже на рівні центральних органів правоохоронних і державних, системно підійти до питання вивчення дотримання договору оренди УПЦ МП”.

Також на засіданні вирішили звернутися до Верховної Ради України та Уряду прийняти законопроєкт, який стосується заборони української православної церкви московського патріархату в Україні. За ці звернення планують проголосувати на сесії облради в середу, 22 березня, і направити у відповідні структури, розповів Олег Сиротюк.

Секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви Стефан Балан сказав, що ці звернення коментуватимуть після того, як за них проголосують депутати.

Нагадаємо, в Тернополі робоча група вивчає правомірність використання Почаївської лаври московським патріархатом

Суспільне