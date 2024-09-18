Науковці тернопільського університету організували виробництво унікальних систем РЕБ

Науковці Тернопільського національного педагогічного університету ім.Володимира Гнатюка організували виробництво власних систем РЕБ. Повідомляють у військовій адміністрації.

Унікальність засобів, розроблених тернопільськими спеціалістами, полягає в тому, що оператори мають можливість керувати ними дистанційно, забезпечуючи безпеку військовим під час виконання бойових завдань.

РЕБи тернопільських виробників вже отримали схвальні відгуки від військових Тернопільщини, Львівщини та представників Національної гвардії України.

Бійці провели випробування пристроїв на полігонах та вже використовують у своїх підрозділах.