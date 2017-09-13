У Тернополі горіла бібліотека

12 вересня о 20:17 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у місті Тернопіль на вулиці Текстильна. На місце події оперативно направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. По прибуттю встановили, що загорання виникло у бібліотеці, на першому поверсі чотирьохповерхової будівлі державного навчального закладу «Тернопільський центр професійно – технічної освіти». Орієнтовна площа пожежі становила 5 м.кв, – повідомляє прес-служба ДСНС.

На допомогу направили перше відділення 1-ї ДПРЧ Управління.

Завдяки злагодженим та організованим діям бійців Служби порятунку о 20:26 вогонь зупинили, а о 20:53 повністю ліквідували.

Внаслідок загорання пошкоджено побутову техніку, підручники, стіни та перекриття на площею 15 м.кв.

На місці події працювали 9 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Завдяки зусиллям вогнеборців недопущено перекидання полум’я на сусідню адміністративну будівлю.

Причина виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.