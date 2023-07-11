Сергій Зюбаненко: Жодне звернення тернополянина не залишиться поза увагою

Під час проведення особистого прийому громадян т.в.о начальника ГУНП в Тернопільській області Сергієм Зюбаненком до нього зі своєю проблемою звернулась тернополянка Богдана Млинко. Жінка скаржилася на те, що її приватний будинок, який знаходиться на вулиці Шпитальна, 24, руйнується через незаконні будівельні роботи, які ведуться на сусідній земельній ділянці.

Полковник поліції виїхав на місце події, аби особисто розібратися в ситуації. Сергій Зюбаненко оглянув будівельний майданчик, де працювала техніка та активно велося будівництво.

За даним фактом у поліцейських перебувають кримінальні провадження, відкриті відповідно до двох статей Кримінального кодексу України: ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). У рамках яких проводяться будівельно-технічні експертизи та слідчі дії.

Полковник поліції доручив відповідним службам провести детальне вивчення справи і причин через які затягуються розслідування даних кримінальних проваджень. На даний час будівельні роботи на вказаній ділянці призупинені.

За словами Сергія Зюбаненка, він і надалі буде практикувати проведення виїзних прийомів громадян.