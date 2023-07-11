У Кременці міська рада “забила” на дітей-сиріт

Прокуратура вимагає виплатити належну грошову допомогу сиротам – випускникам навчальних закладів Кременеччини

Прокурори Кременецької окружної прокуратури подали позов до суду в інтересах держави до відділу освіти Кременецької міської ради про визнання протиправною бездіяльності щодо ненарахування та невиплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування – випускникам навчальних закладів.

Прокурори встановили, що 7 дітей соціально незахищених категорій, які вже закінчили заклади освіти, не отримали передбачену законом одноразову грошову допомогу на загальну суму понад 100 тис грн.

Тернопільським адміністративним судом відкрите провадження у справі.