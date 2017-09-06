Щоб захистити родинний бізнес, Сергій Надал шантажує тернополян?

Тернополяни активно обговорюють новий психотропний “шедевр” від команди тернопільського мера. У друкованій газеті вийшов матеріал з поясненням, чому тернополяни не мають гарячої води. Виявляється, для цього потрібно всього-на-всього не протестувати проти котелень на альтернативному паливі. І неважливо, що нещодавно Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної екологічної інспекції у Тернопільській області до комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» щодо тимчасової заборони (зупинення) виконання робіт щодо реалізації проекту реконструкції котельні по вул. Київська, 3с в м.Тернополі для використання альтернативних видів палива з добудовою виробничого приміщення, до отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи.

Нагадаємо, що міський голова Сергій Надал активно наполягає, що альтернативні котельні необхідні для міста. Мовляв, так ми зможемо відмовитись від російського газу. Хоча самі мешканці вкрай обурені такою перспективою. І не безпідставно. Адже під гаслом тотальної відмови від російського газу мерія «розкинула» свою новацію по всьому місту прямо посеред житлових масивів.

Безперечно, це збентежило людей не на жарт. Приміром, неподалік майбутньої «інноваційної» котельні на вул. Київській розміщені п’ять дитячих садочків, а за п’ятдесят метрів від неї починається житлова забудова. Люди скаржаться, що котельні на торфі негативно вплинуть на здоров’я тернополян. Адже у разі недотримання екологічних норм, усі викиди потраплять їм у вікна та легені. Крім того, котельні створюють шум, а в результаті їх діяльності виникає сморід та димова завіса. Тому тернополяни забили на сполох: неодноразово збиралися, залучали депутатів міськради та журналістів.

Про усі підводні камені торф’яного “блага” навіть розповідали на центральних каналах країни. Люди стукали у всі владні двері і не розуміли, чому мерія в особі Сергія Надала їх не чує та продовжує переконувати, що котельні на торфі – це необхідність. Ба більше! За свою категоричну позицію деякі тернополяни отримували навіть погрози від невідомих осіб.

Та причина цього, як виявилось, лежала на поверхні. Реалізовувати проект із реконструкції котелень взявся інвестор – ТОВ «Тернопільтепло» – зі статутним капіталом 99 млн. 500 тис. грн. Серед засновників товариства є такий собі Богдан Богданович Вербовий. Цей інвестор найменше доклався до статутного капіталу новоствореного товариства, вклавши у нього «всього» 1 млн. грн. І все б нічого, якби він не був… рідним братом дружини міського голови Тернополя Сергія Надала – Олени (у дівоцтві – Вербова Олена Богданівна).